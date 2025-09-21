Özgür Özel, İzem ve Lütfü Gökberk çiftinin düğün törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in oğlu Lütfü Gökberk Zeybek ile İzem Armağan’ın düğün törenine katıldı.
Özgür Özel, İstanbul’da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in oğlu Lütfü Gökberk Zeybek ile İzem Armağan’ın düğün törenine katıldı.
NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Genç çiftin nikah şahitliğini yapan CHP lideri Özel, Zeybek ve Armağan ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.
Kaynak:ANKA Haber Ajansı