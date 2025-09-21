Özgür Özel, İzem ve Lütfü Gökberk çiftinin düğün törenine katıldı

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in oğlu Lütfü Gökberk Zeybek ile İzem Armağan’ın düğün törenine katıldı.

Özgür Özel'den Filenin Efeleri'ne tebrik mesajıÖzgür Özel'den Filenin Efeleri'ne tebrik mesajı

yeni-proje-64.jpg

NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Genç çiftin nikah şahitliğini yapan CHP lideri Özel, Zeybek ve Armağan ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

