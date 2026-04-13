Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak

CHP Lideri Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Sosyalist Partisi'nin (PES) ortaklığında Barselona'da düzenlenen Küresel İlerici Seferberlik'in (Global Progressive Mobilisation) ilk toplantısına konuşmacı olarak davet edildi. Avrupa Sosyalist Partisi'nin 17-18 Ekim 2025'te Amsterdam'da düzenlenen kongresinde kurulması kararlaştırılan bu yapı, ilk büyük buluşmasını İspanya'da gerçekleştirecek.

GÜNDEMDE BELEDİYE OPERASYONLARI VE GAZZE VAR

Özel, 17 Nisan'da seminerlere katıldıktan sonra 18 Nisan'da katılımcılara hitap edecek. CHP Genel Başkanı'nın bu zirvedeki hitabında; İran Savaşı, Gazze'deki güncel durum ve 19 Mart tarihinden itibaren CHP'ye ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Özel, iki gün sürecek temasları kapsamında dünya liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

ZİRVEYE KATILACAK DÜNYA LİDERLERİ

Sosyalist Enternasyonal, İlerici İttifak (PA) ve PES çatısı altında düzenlenen etkinliğe, dünyanın farklı ülkelerinden 4 bini aşkın ilerici lider, aktivist, akademisyen, sendikacı ve siyasi parti temsilcisi katılıyor. Programda yer alan isimler arasında; İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, Uruguay Cumhurbaşkanı Yamandu Orsi, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Almanya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil bulunuyor.

Özgür Özel'den Macaristan'da zafer kazanan Magyar'a tebrik mesajı

YEREL YÖNETİMLER DÜZEYİNDE TEMSİL

Zirvede yerel yönetimler bazında da bir temsil gerçekleştirilecek. Muğla Belediye Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Koordinatörü Ahmet Aras, dünyadan belediye başkanlarının katıldığı panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Özgür Özel, halen başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü Sosyalist Enternasyonal bünyesindeki bu temaslarıyla, Türkiye'deki iç siyasi gelişmeleri küresel ilerici platformun gündemine taşımış olacak.