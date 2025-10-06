Özgür Özel: İşgale boyun eğmeyen İstanbul, adaletsizliğe de boyun eğmeyecektir

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Ekim İstanbul’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu programına mesaj gönderdi. Mesajında İstanbul’un 102 yıl önceki kurtuluşunu anan Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad etti.

Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“6 Ekim 1923, İstanbul’un işgalden tamamen kurtulduğu ve özgürlüğe yeniden kavuştuğu tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimizin gösterdiği kararlılık, İstanbul’un bağımsız bir vatan toprağı haline gelmesini sağlamıştır. Bu tarih, ulusal egemenliğin sembolüdür.”

CHP Lideri, güncel gelişmelere de değinerek, seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi gerekçelerle tutuklanmasını halkın iradesine müdahale olarak nitelendirdi. Özel, İstanbul halkının geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasi, özgürlük ve hakkaniyetten yana kararlı duruşunu sürdüreceğini vurguladı.

Mesajını, kurtuluşun onurunu paylaşan İstanbullular ve etkinlik katılımcılarına sevgilerini ve saygılarını ileterek tamamlayan Özel, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun önemine dikkat çekti.

İMAMOĞLU: İSTANBUL, BİAT ETMEYENLERİN ŞEHRİDİR

İmamoğlu, Silivri’deki hücresinden Artİstanbul Feshane’deki etkinliğe yolladığı mektubuna “Aziz İstanbul’un mert ve yürekli insanları, benim güzel hemşerilerim, benim cesur vatandaşlarım, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, gençler, çocuklar… Atatürk ve Cumhuriyet sevdalıları… Sizleri özlemle, hasretle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her birinize teker teker sarılıyorum. İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi sevgiyle, saygıyla, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun,” sözleriyle başladı ve şu sözlerle devam etti:

“İstanbul öyle bir şehirdir ki; teslim olmaz, boyun eğmez, direnir. İstanbul, bağımsızlığın şehridir. İstanbul özgürlüğün, umudun şehridir. İstanbul, işgal edilmiş ama diz çökmemiş, başı öne eğilmemiş bir şehirdir. İstanbul, biat etmeyenlerin şehridir. Bundan 102 yıl önce de kıyılarındaki işgal donanmasına, sokaklarındaki işgalci askerlere rağmen İstanbul umudunu hiç kaybetmedi. En umutsuz günlerde bile, özgürlük ve bağımsızlık fikrinin, milli mücadele ateşinin ışığı İstanbul’da hiç sönmedi. Kurtuluşun ve bağımsızlığın savaşı, İstanbul’dan Anadolu’ya yayılan bir büyük güç ve enerjiyle başladı.”