Özgür Özel ve İmamoğlu İstanbul'un Kurtuluşu için paylaştı: Geldikleri gibi giderler

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

ÖZGÜR ÖZEL VE İMAMOĞLU İSTANBUL'UN KURTULUŞU İÇİN PAYLAŞTI

İstanbul'un kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısı ile siyasilerden paylaşımlar peş peşe gelirken CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımları dikkat çekti.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluşun tüm kahramanlarını minnetle andığını ifade eden Özgür Özel, "Tarih hatırlatıyor diyerek İstanbul asla teslim olmaz! 'Geldikleri gibi giderler.'" dedi.

Ekrem İmamoğlu ise "'Geldikleri gibi giderler…'İşgalden, talandan, kanaldan bu şehri koruyan muhafızların var. Kurtuluşun kutlu olsun İstanbul." dedi.

"GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER"

İki ismin paylaşımında Mustafa Kemal'in düşmanı İstanbul ve dahi tüm yurttan çıkarma kararlılığını ve inancını ortaya koyduğu “Geldikleri gibi giderler.” sözünü kullanması dikkat çekti.

O paylaşımlar şu şekilde: