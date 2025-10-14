Özgür Özel Hikmet Çetin'i hastanede ziyaret etti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altında olan CHP eski Genel Başkanı ve TBMM Başkanı Hikmet Çetin’i ziyaret etti. İlk olarak Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın çalışma ofisine giden Özel, burada sohbet ettikten sonra Haberal ile birlikte Hikmet Çetin’in tedavi gördüğü odaya geçti.

Hikmet Çetin yoğun bakıma kaldırıldı!

“VARLIĞINIZ BANA GÜÇ VE ONUR VERİYOR”

Özgür Özel, Hikmet Çetin’e geçmiş olsun dileklerini ileterek “Bir an önce iyileş ki, mitinglerde birlikte otobüsün üzerine çıkalım. Sizin varlığınız bana güç ve onur veriyor” ifadelerini kullandı. Çetin’e yaptığı ziyaret sırasında hastane çalışanlarıyla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Özel, daha sonra hastaneden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, akciğer enfeksiyonu nedeniyle yaşadığı nefes darlığından kaynaklı Başkent Hastanesi'nde yoğun bakıma almıştı. Çetin’e zatürre başlangıcı teşhisi konulurken yoğun bakımdan çıkarılan Çetin, gözlem altında tutulmaya devam ediyor.