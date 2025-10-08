Hikmet Çetin yoğun bakıma kaldırıldı!

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, dün akciğer enfeksiyonu sebebiyle yaşadığı nefes darlığından kaynaklı tedbir amaçlı Başkent Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Anka'nın haberine göre; Çetin'e zatürre başlangıcı teşhisi konuldu. Çetin'in durumunun iyi olduğu, yarın yoğun bakımdan çıkarılarak bir süre daha gözlem altında tutulacağı da öğrenildi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Çetin'in durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

1937 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğan Hikmet Çetin, 88 yaşındadır. İlk ve ortaöğrenimini Lice’de, liseyi ise Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1960 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. İnci Çetin ile evli olan Hikmet Çetin’in iki çocuğu bulunuyor.

Üniversiteden mezun olduktan sonra aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 1964-1965 yıllarında ABD'de Williams College’de kalkınma ekonomisi üzerine yüksek lisans yaptı. 1968’de Stanford Üniversitesi’nde planlama modelleri üzerine araştırmalar yürüttü. Türkiye’nin birinci ve ikinci beş yıllık kalkınma planlarında önemli roller üstlendi. 1971 yılında DPT İktisadi Planlama Dairesi Başkanı oldu. 1977’ye kadar bu görevde kaldı. Aynı dönemde ODTÜ’de yarı zamanlı öğretim üyeliği de yaptı.

1977 Genel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. 1978-1979 yılları arasında Bülent Ecevit hükümetinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu dönemde ekonomik konular başta olmak üzere hükümetin planlama ve koordinasyon süreçlerinde aktif rol oynadı.

12 Eylül 1980 darbesinin ardından bir süre Kuzey Yemen’de kalkınma danışmanlığı yaptı. 1986 ara seçimlerinde SHP’den aday oldu; 1987'de Diyarbakır Milletvekili olarak yeniden Meclis’e döndü. SHP Grup Başkanvekilliği ve ardından Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu.

1991 seçimlerinde Gaziantep Milletvekili olarak Meclis’e giren Hikmet Çetin, Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki DYP–SHP Koalisyonu’nda Dışişleri Bakanı olarak kabineye girdi. 1993’te Tansu Çiller’in kurduğu hükümette de aynı görevi sürdürdü. 27 Temmuz 1994 tarihinde görevinden istifa etti.

1995 yılında CHP ile SHP’nin birleştiği tarihi kurultayda Hikmet Çetin, birleşik partinin ilk genel başkanı seçildi. Ancak aynı yılın eylül ayında yapılan olağan kurultayda aday olmayarak genel başkanlıktan çekildi.

1995 seçimlerinde yeniden Gaziantep Milletvekili seçilen Çetin, 1997 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevini 1999 yılına kadar yürüttü.

2004 yılında NATO tarafından Afganistan Kıdemli Sivil Temsilciliği görevine atandı. Türkiye adına en yüksek düzeyde diplomatik sorumluluklardan biri olarak değerlendirilen bu görevde, 2006 yılına kadar kaldı. Görev süresince Afganistan’da sivil istikrarın sağlanması, kurumların yeniden inşası ve demokratikleşme süreçlerinde aktif görev aldı.

1999 sonrası aktif siyasetten uzaklaşan Hikmet Çetin, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in dış politika başdanışmanı olarak görev yaptı. 2010’lu yıllarda kısa süreliğine Türkiye Değişim Hareketi (TDH) içinde yer aldı, daha sonra yeniden CHP’ye döndü.