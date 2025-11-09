Özgür Özel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

CHP Lideri Özgür Özel, gerçekleştirdiği görüşmede, Azerbaycan’ın Zafer Günü'nün beşinci yıldönümünü kutladı ve bu uğurda hayatını kaybeden şehitlere rahmet diledi. Genel Başkan Özel, Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek, Azerbaycan’ın sevincini de üzüntüsünü de derinden hissettiklerini vurguladı.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ KONUSUNDA MUTABAKAT

Görüşme sırasında iki lider, Cumhuriyet Halk Partisi ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA ÖZEL İLGİ

CHP lideri Özgür Özel, ayrıca, daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir araya geldiği "Azerbaycan Zafer Şehit Evlatları Grubu"nun durumunu sordu. Cumhurbaşkanı Aliyev, Özel'in bu ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, o çocukların iki ülkenin de ortak evlatları olduğunu ifade etti.

Aliyev'den CHP'nin İlgisine Memnuniyet

Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Aliyev, CHP lideri Özel’in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Azerbaycan'a gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.