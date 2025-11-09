Özgür Özel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Özgür Özel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
Yayınlanma:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Azerbaycan'ın Zafer Günü ele alındı.

CHP Lideri Özgür Özel, gerçekleştirdiği görüşmede, Azerbaycan’ın Zafer Günü'nün beşinci yıldönümünü kutladı ve bu uğurda hayatını kaybeden şehitlere rahmet diledi. Genel Başkan Özel, Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek, Azerbaycan’ın sevincini de üzüntüsünü de derinden hissettiklerini vurguladı.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ KONUSUNDA MUTABAKAT

Görüşme sırasında iki lider, Cumhuriyet Halk Partisi ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA ÖZEL İLGİ

CHP lideri Özgür Özel, ayrıca, daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir araya geldiği "Azerbaycan Zafer Şehit Evlatları Grubu"nun durumunu sordu. Cumhurbaşkanı Aliyev, Özel'in bu ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, o çocukların iki ülkenin de ortak evlatları olduğunu ifade etti.

Aliyev'den CHP'nin İlgisine Memnuniyet

Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Aliyev, CHP lideri Özel’in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Azerbaycan'a gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Türkiye
Son dakika | Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Son dakika | Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Genel Kurul ve komisyonlarda yoğun hafta: İşte Meclis'in gündemi
Genel Kurul ve komisyonlarda yoğun hafta: İşte Meclis'in gündemi