Özgür Özel asgari ücret için net rakam verdi

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşan asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümete net mesaj verdi. Mevcut ücretlerin açlık sınırının çok altında kaldığına dikkat çeken Özel, halkın beklentisinin 40 bin TL düzeyinde olduğunu belirterek, "Açlık sınırının 30 bin liraya geldiği yerde, 39 bin liralık talebimizi dillendiriyoruz. Ülkeyi yönetenleri insafa davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu ile yaptığı görüşmenin ardından gündemdeki ekonomi başlıklarını değerlendirdi. Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları merakla beklenirken, Özel’den iktidara sert uyarılar ve somut rakam önerisi geldi.

Türkiye'deki ekonomik tablonun vahametine dikkat çeken Özel, mevcut maaşların yaşam maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı. Özel, "Türkiye'de insanlar açlık sınırının altında asgari ücret ve emekli maaşı alıyor. En düşük emekli maaşı 16.800 lira, asgari ücret 22.100 lira seviyesindeyken, açlık sınırı 30.000 liraya dayandı. Açlık sınırının altında bir maaş zaten teklif dahi edilemez" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ: 39 BİN TL

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde geçmiş enflasyon kayıplarının ve refah payının mutlaka hesaba katılması gerektiğini belirten CHP Lideri, partisinin talebini yineledi:

"Gerçekleşen enflasyon ve refah payı uygulandığında ortaya çıkan rakam 39.000 TL'dir. Anketlerde vatandaşın gönlünden geçen rakamın 40 bin TL civarında olduğunu görüyoruz. İnsanlar ancak bu rakamlarla nefes alabileceğini düşünüyor. Biz de 39 bin liralık talebimizin arkasındayız ve bu mücadeleyi sürdürüyoruz."

"EVE 97 BİN LİRA GİRMİYORSA O EV YOKSULDUR"

Özel, konuşmasında yoksulluk sınırına da değinerek, çarpıcı bir hesaplama paylaştı. Bir hanenin yoksul sayılmaması için girmesi gereken paranın 97 bin TL olduğunu hatırlatan Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir eve 97 bin lira girmiyorsa o ev yoksuldur. Kişi eğer 30 bin liranın altında maaş alıyorsa o kişi açtır. Geldiğimiz nokta budur. Bu tabloyu bütün milletimizin takdirine ve ülkeyi yönetenlerin insafına sunuyorum."

