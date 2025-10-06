“Özgür Filistin” adını köylerine kazıdılar!

“Özgür Filistin” adını köylerine kazıdılar!
Yayınlanma:
Çanakkale’nin Biga ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin ve Fikret Savaş kardeşler, tarlalarına traktörle “Özgür Filistin” yazdı.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Eskibalıklı köyünde yaşayan Hüseyin Savaş ve Fikret Savaş kardeşler, Gazze’de İsrail ordusunun yol açtığı insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla tarlalarına traktörle 'Özgür Filistin' yazdı.

traktor-ile-tarlalarina-ozgur-filistin-949528-281927.jpg

GAZZE’DE YAŞANANLARA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİLER!

“Özgür Filistin” yazısının yanına Filistin bayrağı da çizen kardeşler, Filistin halkına destek vermek amacıyla yaptıkları çizimi dron ile kaydetti. Savaş kardeşler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

yeni-proje-2025-10-06t123345-289.jpg

GAZZE’DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 67 BİNİ AŞTI!

İsrail ordusu tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 67.139'a yükseldi.

Roma'da İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım protesto edildiRoma'da İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım protesto edildi

İsrail'in, ateşkesi ihlal ederek 18 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarında 13 bin 549 Filistinli katledildi, 57 bin 542 kişi ise yaralandı. Yardım dağıtım noktalarında hedef alınan sivillere yönelik saldırılarda ise 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 605 kişi yaşamını yitirdi, 19 bin 124 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak:DHA

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Türkiye
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim