“Özgür Filistin” adını köylerine kazıdılar!

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Eskibalıklı köyünde yaşayan Hüseyin Savaş ve Fikret Savaş kardeşler, Gazze’de İsrail ordusunun yol açtığı insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla tarlalarına traktörle 'Özgür Filistin' yazdı.

GAZZE’DE YAŞANANLARA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİLER!

“Özgür Filistin” yazısının yanına Filistin bayrağı da çizen kardeşler, Filistin halkına destek vermek amacıyla yaptıkları çizimi dron ile kaydetti. Savaş kardeşler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

GAZZE’DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 67 BİNİ AŞTI!

İsrail ordusu tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 67.139'a yükseldi.

İsrail'in, ateşkesi ihlal ederek 18 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarında 13 bin 549 Filistinli katledildi, 57 bin 542 kişi ise yaralandı. Yardım dağıtım noktalarında hedef alınan sivillere yönelik saldırılarda ise 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 605 kişi yaşamını yitirdi, 19 bin 124 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.