Özgür Çelik ve Gençlik Kolları Başkanı hakim karşısına çıkıyor: CHP'lilerden davaya katılım çağrısı!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Erdem Kara ve bazı ilçe başkanları, bugün (22 eylül) saat 10.00'da hakim karşısına çıkacak. Duruşma, Çağlayan Adliyesi’nde 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik'in savunma yapacağı duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip edecek.

Özgür Çelik Bayrampaşa'da yaşananları tek tek anlattı

CHP'DEN DAVAYA KATILIM ÇAĞRISI

CHP İstanbul İl Örgütü, il yöneticileri, ilçe başkanları ve gençlik kolları yöneticileri davaya katılım çağrısında bulundu.

Parti örgütü, “31 Ocak Çağlayan Davası’nda orada olacağız” mesajıyla Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelecek.

Özgür Çelik açıkladı: Bayrampaşa'da Belediye Meclis üyeleri ölümle tehdit edildi

"HAKSIZLIK VE BASKILARA KARŞI DURANLARI BEKLİYORUZ"

Dava öncesi CHP Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Adaletin yanında, haksızlığın karşısında: Çağlayan’dayız! İl Başkanımız Özgür Çelik, İl Gençlik Kolları Başkanımız Erdem Kara, il yöneticilerimiz ile ilçe başkanlarımız ve yöneticilerimizin yargılandığı “31 Ocak Çağlayan Davası” duruşması için Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla, yarın Çağlayan Adliyesi’nde buluşuyoruz. Adalet talebini dile getiren, haksızlık ve baskılara karşı duranları bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak’ta ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne girmiş ancak adliye önünde gerginlik yaşanmıştı.

Polis, CHP seçim otobüsünün adliye önüne yaklaşmasına engel olmuş, İmamoğlu'na destek olmak için gelen yurttaşlara b,ber gazı sıkmış ve insanlar TOMA’larla da dağıtılmaya çalışılmıştı.

Gerginliğin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu bazı isimler adliyede ifade vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya dair hazırlanan iddianamede aralarında Özgür Çelik’in de yer aldığı 26 kişi için “görevi yaptırmamak için direnme”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma”, “kasten yaralama” ve “kamu malına zarar verme” suçlamaları yöneltmiş, sanıklar için 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istenmişti.