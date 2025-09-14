Özgür Çelik'ten çok ciddi işkence iddiaları: Hasan Mutlu'ya yapılanları bir bir anlattı

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden tartışmalı mahkeme kararı ile alınan Özgür Çelik, dün yapılan operasyon ile gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, belediye bürokratları ve meclis üyelerinin içinde bulunduğu koşulları anlattı. Çelik, yapılanlara, "Bunun adı düşman hukukudur. Bunun adı işkencedir." dedi.

CHP'li belediyelere yerel seçimlerin ardından yapılan operasyonların ardı arkası kesilmiyor. İmamoğlu dahil İstanbul'da görev yapan 11 CHP'li belediye başkanına operasyon yapıldı. Bu operasyonların sonuncusu dün sabah saatlerinde yapıldı.

Bayrampaşa Belediyesi'ne "yolsuzluk" iddiası ile düzenlenen operasyonda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı. Mutlu ile beraber 5 yardımcısı ve 5 belediye meclis üyesi de gözaltına alındı. Operasyon sonrasında savcılık tarafından yapılan açıklamada haklarında gözaltı kararı verilenlerin; Zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları işlediği öne sürüldü.

ÖZGÜR ÇELİK CEZAEVİNDE YAPILANLARA ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Mutlu ile beraberindekiler dün sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Vatan Emniyet'e götürüldü. Operasyonun hafta sonu yapılması nedeni ile adliyeye sevkinin ise Pazartesi gününden itibaren gerçekleşmesi bekleniyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Mutlu ile beraberindekilerin kötü koşullarda gözaltında tutulduklarını açıkladı. Gözaltındakilerin uyuşturucu kokusu ile dolu hücrelerde, kuru sandviç ekmeğinin içine sürülmüş mayonez dışında yemek verilmediğini söyleyen Çelik, bundan dolayı ilaçların kullanılamadığını ifade etti.

Bunun adının düşman hukuku olduğunu, işkence olduğunu belirten Çelik, kanunsuz emirleri vermek de uygulamak da suçtur hatırlatmasında bulundu.

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu, belediye bürokratları ve meclis üyelerimiz Vatan Emniyetin bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrelerde tutuluyor.

Kendilerine kuru sandviç ekmeğinin içine sürülmüş mayonez dışında yemek verilmiyor. Yeterli beslenemedikleri için ilaçlarını kullanamıyorlar ve sağlıkları olumsuz etkileniyor. Keyfi şekilde savcılığa çıkmadan önce günlerce psikolojik olarak yıpratılıyorlar. Bunun adı düşman hukukudur.

Bunun adı işkencedir. Hatırlatıyoruz: Kanunsuz emirleri vermek de uygulamak da suçtur. Bu süreçte işlenen suçlara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil her yerde, tüm girişimlerde bulunacağız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

