Özgür Çelik'ten çok ciddi işkence iddiaları: Hasan Mutlu'ya yapılanları bir bir anlattı

CHP'li belediyelere yerel seçimlerin ardından yapılan operasyonların ardı arkası kesilmiyor. İmamoğlu dahil İstanbul'da görev yapan 11 CHP'li belediye başkanına operasyon yapıldı. Bu operasyonların sonuncusu dün sabah saatlerinde yapıldı.

Bayrampaşa Belediyesi'ne "yolsuzluk" iddiası ile düzenlenen operasyonda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı. Mutlu ile beraber 5 yardımcısı ve 5 belediye meclis üyesi de gözaltına alındı. Operasyon sonrasında savcılık tarafından yapılan açıklamada haklarında gözaltı kararı verilenlerin; Zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları işlediği öne sürüldü.

Son dakika | Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

ÖZGÜR ÇELİK CEZAEVİNDE YAPILANLARA ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Mutlu ile beraberindekiler dün sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Vatan Emniyet'e götürüldü. Operasyonun hafta sonu yapılması nedeni ile adliyeye sevkinin ise Pazartesi gününden itibaren gerçekleşmesi bekleniyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Mutlu ile beraberindekilerin kötü koşullarda gözaltında tutulduklarını açıkladı. Gözaltındakilerin uyuşturucu kokusu ile dolu hücrelerde, kuru sandviç ekmeğinin içine sürülmüş mayonez dışında yemek verilmediğini söyleyen Çelik, bundan dolayı ilaçların kullanılamadığını ifade etti.

Bunun adının düşman hukuku olduğunu, işkence olduğunu belirten Çelik, kanunsuz emirleri vermek de uygulamak da suçtur hatırlatmasında bulundu.

Çelik'in açıklaması şu şekilde: