Özel halk otobüsüne TIR çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

Özel halk otobüsüne TIR çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
Yayınlanma:
Gaziantep'te tırın özel halk otobüsüne çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İpekyolu üzerinde yolcu almak için otobüs durağında bekleyen Fatih D. idaresindeki 27 HO 1586 plakalı özel halk otobüsüne, İsmet E. yönetimindeki 63 ADV 309 plakalı tır çarptı.

Kazada otobüs içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Tartıştığı kişiyi vurmak isterken kendini yaraladı!
Tartıştığı kişiyi vurmak isterken kendini yaraladı!
Düzenlemeler gölgesinde harp okulları mezuniyet töreni: Erdoğan'dan orduda disiplin vurgusu
Düzenlemeler gölgesinde harp okulları mezuniyet töreni: Erdoğan'dan orduda disiplin vurgusu
Diyarbakır'da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar var