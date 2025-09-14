Özdağ çok net: Gelecek seçimleri de kaybedecek!

CHP lideri Özgür Özel, bu akşamki mitingten önce partisinin genel merkezinde Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ı konuk etti. İki lider yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. İki lideri basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özdağ'a, Saygı Öztürk ile yaptığı röportajdan, "Erdoğan bunu bildiği için muhalefetin, iktidara gelmesini engelleyici stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Bunlardan biri de ‘Seçim olmaz’ algısını yerleştirerek muhalif seçmeni sandıktan soğutuyor" ifadeleri soruldu.

"ERDOĞAN GELECEK SEÇİMLERİ DE KAYBEDECEK"

Özdağ, halk iradesi ile oyun olmadığını, halkın iradesini bir şekilde sandığa yansıtmayı başardığını ve bunun örneklerini önceki seçimlerde görülebileceğini ifade etti. Özdağ ayrıca AKP'nin seçim kaybetmeye alıştığını ve gelecek seçimleri de kaybedeceğini net bir şekilde ifade etti.