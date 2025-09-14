Özdağ çok net: Gelecek seçimleri de kaybedecek!

Yayınlanma:
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, CHP Genel Merkez binasında Özgür Özel'i ziyaret etmesinin ardından yaptıkları ortak basın toplantısında, gelecek seçimlerde Erdoğan'ın kaybedeceğini, 2015-2019 ve 2024 seçimlerinde de kaybettiğini ifade etti.

CHP lideri Özgür Özel, bu akşamki mitingten önce partisinin genel merkezinde Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ı konuk etti. İki lider yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. İki lideri basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özdağ'a, Saygı Öztürk ile yaptığı röportajdan, "Erdoğan bunu bildiği için muhalefetin, iktidara gelmesini engelleyici stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Bunlardan biri de ‘Seçim olmaz’ algısını yerleştirerek muhalif seçmeni sandıktan soğutuyor" ifadeleri soruldu.

"ERDOĞAN GELECEK SEÇİMLERİ DE KAYBEDECEK"

Özdağ, halk iradesi ile oyun olmadığını, halkın iradesini bir şekilde sandığa yansıtmayı başardığını ve bunun örneklerini önceki seçimlerde görülebileceğini ifade etti. Özdağ ayrıca AKP'nin seçim kaybetmeye alıştığını ve gelecek seçimleri de kaybedeceğini net bir şekilde ifade etti.

  • Erdoğan'ın Türk halkının önüne bir gelecek perspektifi koyamadığını görüyoruz ve bundan dolayı da pozitif bir siyaset yapmayı bir tarafa bıraktı ve hukuku siyasal bir baskı aracı olarak kullanarak muhalefetin iktidara gelmesini engelleyici yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Ama halk iradesiyle oyun olmuyor. Halk sonunda iradesini şu veya bu şekilde sandığa yansıtmayı başarıyor. Bunu bakın, Haziran 2015 seçimlerinde gördük. 400 milletvekili çıkartacağız diye girdikleri seçimden iktidardan düşerek çıktılar ve daha sonra İstanbul'da 2019 yerel seçimlerinde gördük. 2023 yerel seçimlerinde Türkiye'de gördük. Özetle, AK Parti seçim kaybetmeye alıştı. Gelecek seçimleri de kaybedecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Babalarını gözlerinin önünde öldürdüler
Babalarını gözlerinin önünde öldürdüler
40 yıldır tiryakisi olduğu sigarayı böyle bıraktı
40 yıldır tiryakisi olduğu sigarayı böyle bıraktı
Akbelen direnişinin sembolü Zehra Nine hayatını kaybetti
Akbelen direnişinin sembolü Zehra Nine hayatını kaybetti