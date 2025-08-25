Öz kızını ve çocukları taciz eden şahıs yakalandı

Sosyal medyada bir şahsın 9 yaşındaki öz kızına ve parklardaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etmesi infial yaratmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan çalışmalar neticesinde Ankara'da ikamet ettiği tespit edilen şahsın yakalandığını duyurdu.

Paylaşımında şahsın yakalandığı anlara ait videoya da yer veren Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz."