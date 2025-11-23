Oturma düzeni bile MİT'ten: İmralı'da çekilen fotoğraf paylaşılmayacak

Oturma düzeni bile MİT'ten: İmralı'da çekilen fotoğraf paylaşılmayacak
Yayınlanma:
Güncelleme:
Ülkede gündemi bir anda değiştiren İmralı ziyaretinin detayları belli oldu. Ziyaretin MİT tarafından organize edileceği, adaya helikopter ile gidileceği, oturma düzenine kadar MİT tarafından ayarlanacağı ve ziyaretten fotoğrafın kamuoyu ile paylaşılmayacağı öğrenildi. İşte ziyarette Öcalan'a sorulacak YPG sorusu...

Erken seçim, yapılan siyasi operasyonlar, üst mahkemeler tarafından verilen kararların uygulanmaması, ekonomik kriz ve enflasyon tartışmaları bir anda rafa kalktı. Nedeni ise devam eden süreç kapsamında terör örgütü lideri Öcalan'a yapılacak olan ziyaret.

Son Dakika | Yeni Yol'dan Öcalan kararı! Gelecek DEVA ve Saadet Partisi İmralı Adası'na gitmeyecekSon Dakika | Yeni Yol'dan Öcalan kararı! Gelecek DEVA ve Saadet Partisi İmralı Adası'na gitmeyecek

AKP-MHP ve DEM tarafından oluşturulan heyet ile Öcalan'a yapılacak ziyarete önce CHP üye vermeyeceğini açıklamış, sonraki gün Yeni Yol grubu da üye vermeyeceğini ilan etmişti. İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde ziyaretin detaylarına yer verildi.

HER ŞEY MİT TARAFINDAN ORGANİZE EDİLECEK

Edinilen bilgilere göre heyetin ada ziyareti için bakanlığı başvurusu bugün yapılacak. 3 kişilik heyetin ulaşım, görüşme ve teknik detaylarının tamamı MİT tarafından organize edilecek. Öyle ki görüşmedeki oturma düzeni dahi MİT tarafından ayarlanacak.

SON DAKİKA! İbrahim Kalın siyasi partileri ziyaret edecek

GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Başvurunun bugün yapılması, onay verilmesinin ardından ziyaretin de Pazartesi ya da Salı günü yapılması bekleniyor. Ulaşım ise helikopter ile yapılacak.

TUTANAK DA MİT'TEN

Komisyondaki tüm görüşmeler bugüne kadar tutanak altına alındı. Bu görüşmede de tutanağı tutulması halinde bunun Meclis’te görevli stenograflar tarafından değil, yine MİT görevlileri tarafından yerine getirilmesi ifade ediliyor.

ÖCALAN'A SORULACAK OLAN YPG SORUSU

Öcalan’a 27 Şubat’taki çağrısına ilişkin genel bir değerlendirme yapması, görüşmenin daha sonra soru cevap formatında devam edeceği ifade edildi. Ayrıca Öcalan’ın 27 Şubat’ta PKK’ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının YPG’yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da bu görüşmede son nokta konulması planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Türkiye
Son 10 yıldır böylesi görülmedi! İstanbul İçin felaket kapıda
Son 10 yıldır böylesi görülmedi! İstanbul İçin felaket kapıda
Güngören'de tekstil fabrikasında yangın
Güngören'de tekstil fabrikasında yangın
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor