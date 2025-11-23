Oturma düzeni bile MİT'ten: İmralı'da çekilen fotoğraf paylaşılmayacak

Erken seçim, yapılan siyasi operasyonlar, üst mahkemeler tarafından verilen kararların uygulanmaması, ekonomik kriz ve enflasyon tartışmaları bir anda rafa kalktı. Nedeni ise devam eden süreç kapsamında terör örgütü lideri Öcalan'a yapılacak olan ziyaret.

Son Dakika | Yeni Yol'dan Öcalan kararı! Gelecek DEVA ve Saadet Partisi İmralı Adası'na gitmeyecek

AKP-MHP ve DEM tarafından oluşturulan heyet ile Öcalan'a yapılacak ziyarete önce CHP üye vermeyeceğini açıklamış, sonraki gün Yeni Yol grubu da üye vermeyeceğini ilan etmişti. İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde ziyaretin detaylarına yer verildi.

HER ŞEY MİT TARAFINDAN ORGANİZE EDİLECEK

Edinilen bilgilere göre heyetin ada ziyareti için bakanlığı başvurusu bugün yapılacak. 3 kişilik heyetin ulaşım, görüşme ve teknik detaylarının tamamı MİT tarafından organize edilecek. Öyle ki görüşmedeki oturma düzeni dahi MİT tarafından ayarlanacak.

GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Başvurunun bugün yapılması, onay verilmesinin ardından ziyaretin de Pazartesi ya da Salı günü yapılması bekleniyor. Ulaşım ise helikopter ile yapılacak.

TUTANAK DA MİT'TEN

Komisyondaki tüm görüşmeler bugüne kadar tutanak altına alındı. Bu görüşmede de tutanağı tutulması halinde bunun Meclis’te görevli stenograflar tarafından değil, yine MİT görevlileri tarafından yerine getirilmesi ifade ediliyor.

ÖCALAN'A SORULACAK OLAN YPG SORUSU

Öcalan’a 27 Şubat’taki çağrısına ilişkin genel bir değerlendirme yapması, görüşmenin daha sonra soru cevap formatında devam edeceği ifade edildi. Ayrıca Öcalan’ın 27 Şubat’ta PKK’ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının YPG’yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da bu görüşmede son nokta konulması planlanıyor.