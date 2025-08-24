Otoyolda bariyere çarpan kamyon devrildi: Sürücü olay yerinde öldü

Otoyolda bariyere çarpan kamyon devrildi: Sürücü olay yerinde öldü
Yayınlanma:
Adana’da otoyolda bariyere çarpıp devrilen kamyonun şoförü yaşamını yitirdi.

Adana’nın Pozantı Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında bir kamyon şoförü hayatını kaybetti. 27 ANA 951 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve devrilerek yolun bir kısmını kapattı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kamyon içinde sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, araç vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

aa-20250824-38907332-38907330-adanada-bariyere-carpan-kamyonun-surucusu-hayatini-kaybetti.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

