Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışmasıyla her iki sürücü de yaralandı.
Gümüşhane'de otomobilleri çarpışan 2 sürücü yaralandı.
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Bağlarbaşı Mahallesi'nde Rahime D. idaresindeki otomobil, Oğuzhan T.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kazada yaralanan 2 sürücü ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak:AA