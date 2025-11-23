Otomobiller çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D.D. idaresindeki otomobil, Karapınar Mahallesi Kartopu Caddesi ile Gökçekaya Sokak'ın kesiştiği kavşakta A.B.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

OTOMOBİL DİREĞE ÇARPARAK DURDU

A.B.Y. kontrolündeki otomobil, savrularak direğe çarparak durdu. Kazada, sürücü A.B.Y. ile aynı otomobilde bulunan S.B. yaralandı.

Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak:AA

