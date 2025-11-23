Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde feci kaza

Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde feci kaza
Yayınlanma:
Kuzey Maramara Otoyolu Tayakadın mevkisinde, gişelere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaraladı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Arnavutköy Tayakadın mevkisinde gişelere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol ve gişeler bir süre trafiğe kapatıldı.

OTOYOL GİŞELERİNDE FECİ KAZA

Arnavutköy Tayakadın mevkisindeki otoyolun Ankara istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DBP 294 plakalı otomobil, otoyol gişelerine çarptı.

aa-20251123-39780474-39780473-istanbul-otoyol-giselerine-carpan-otomobilin-surucusu-agir-yaralandi-frame-at-0m24s.jpg

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Feci kazada anne can vermişti! Oğlu da kurtarılamadıFeci kazada anne can vermişti! Oğlu da kurtarılamadı

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Ağır yaralı olduğu öğrenilen sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ve gişeler, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

Kaynak:AA

