Otomobille çarpıştı, bariyerlere çıktı: Kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nde otomobille çarpışan kamyonet bariyerlere çıktı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kamyonet, otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çıktı.

Akşam saat 20.00 sıralarında D-100 karayolunun Hacı Halil Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, İstanbul istikametinde ilerleyen Nurettin G.'nin kullandığı 34 GVR 251 otomobil ile aynı istikamette bulunan Bekir B. kontrolündeki 41 BCD 586 plakalı kamyonet çarpıştı.

OTOMOBİLLE ÇARPIŞTIKTAN SONRA BARİYERLERE ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet savrularak yol kenarında bulunan bariyerlere çıktı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyonette bulunan sürücü Bekir B. ile eşi Gülay B. ve 1 çocuk yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

