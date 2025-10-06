Otomobilinde fenalaşarak yaşamını yitirdi!

Burdur’da bulunan Bülent Ecevit Bulvarı’nda meydana gelen olayda, geçtiğimiz gün akşam üzeri otomobili ile kent merkezi yönünde hareket halinde olan 50 yaşındaki Murat Özdemir fenalaştığını hissetti. Bunun üzerine Özdemir, otomobilinin dörtlü flaşörlerini yaktı ve sol şeritte durdu.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!

Çevrede bulunan ve Özdemir’in fenalaştığını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özdemir, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ!

Hastaneye kaldırılan Özdemir, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Özdemir’in kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken 50 yaşındaki adamın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.