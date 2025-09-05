Otomobilin yakıt deposundan sızan gazdan etkilenen tüm polisler taburcu edildi

Bolu’da, otomobilin yakıt deposundaki kimyasal maddeden sızan gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan 9 polisten, sonuncusu da taburcu oldu.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, geçen salı günü şüphe üzerine yabancı plakalı bir otomobil Anadolu Otoyolu’nda durduruldu.

Otomobilde ekiplerin detaylı incelemesinde, aracın yakıt deposunda şüpheli madde olduğu tespit edildi. Maddenin tespiti için yapılan inceleme sırasında polislerden 9’u, ortaya çıkan gazdan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) Ünitesi’nde kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan 9 polis ardından servislere alındı. Polislerden 8’i tedavilerinin tamamlanmasının ardından olayın ertesi günü taburcu edildi.

SON POLİS DE TABURCU OLDU

Yoğun bakımda tedavisi süren 1 polis memuru da normal servise alındı ardından bugün taburcu edildi. Polislerin zehirlenmesine neden olan kimyasal madde, incelenmeye devam ediyor.

Öte yandan, polislerin hastanelik olmasına sebep olan sıvının bulunduğu otomobildeki 2 kişinin ise olayın ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

