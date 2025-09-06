Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Erdoğan Çite (25), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi Turgutreis istikametinde meydana geldi. T.A. (36) yönetimindeki 34 UU 6075 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Erdoğan Çite’ye çarptı.

Çite, çarpmanın etkisiyle savrularak yola düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Çite, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çite, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü T.A. gözaltına alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Türkiye
Bakan Işıkhan: Kabuğumuzu kırmalıyız
Bakan Işıkhan: Kabuğumuzu kırmalıyız
Erdoğan muhalefeti hedef aldı Kılıçdaroğlu'nu hatırladı
Erdoğan muhalefeti hedef aldı Kılıçdaroğlu'nu hatırladı
Özgür Özel Gaziantep'te
Özgür Özel Gaziantep'te