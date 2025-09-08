Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü gözaltına alındı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı, kazada yaya yaşamını yitirdi.
A.İ.G. (67) idaresindeki otomobil, Zafer Mahallesi Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Figen Altuntaş'a (45) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekipleri, Altuntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altuntaş'ın yan yolda belediye otobüsünden indikten sonra bulvardan yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.
Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak:AA