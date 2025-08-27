Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı: İşte o anlar
Kırıkkale'de yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki Ö.G., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Ö.G., yolun karşısına koşarak geçmek isterken, R.K.U. yönetimindeki otomobil çarptı. Savrulan Ö.G., kaldırıma düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ö.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ö.G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü ifade için polis merkezine götürülürken, kaza cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak:DHA