Otomobilin bariyerlere çarpma anı kamerada!

Yayınlanma:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEM Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna bağlanan otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında D-100 kara yolunun Gebze ilçesi geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, TEM Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna bağlandığı sırada kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Kaza, başka bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; orta şeritte ilerleyen kamyonun sağ şeride geçtiği, kamyonu fark eden sürücünün kullandığı otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

