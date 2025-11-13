Otomobildeki piknik tüpünde gaz sıkışması: 1 yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Doğalgaz sıkışması patlamaya neden oldu. Ev sahibi yaralandı

DOLU TÜPÜ ARACINA KOYUP ALIŞVERİŞE GİTTİ KONTAĞI ÇEVİRMESİYLE PATLADI

Boş piknik tüpünü dolusuyla değiştiren Fuat Kılıç, dolu tüpü otomobilin bagajına yerleştirdikten sonra alışveriş yapmaya gitti. Alışverişten dönüp otomobiline binen Kılıç, kontağı çevirmesiyle büyük bir patlama yaşandı. Patlamada otomobil sürücüsü Fuat Kılıç yaralandı.

OTOMOBİL SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Fuat Kılıç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Olayı gören esnaf Hüseyin Durakçı, “Ben döner kesiyordum. Bir anda sanki bomba atılır gibi arıcın camı yerinden çıkıp benim dükkanın önüne düştü. Lokantadaki müşterilerim çığlıkla bir anda dışarı çıktılar. Çok şiddetliydi.” dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.