Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Yayınlanma:
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mehmet Akif Özgüner ile yanındaki Cumali Duru hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi Bayraklı Tepe mevkisinde meydana geldi. Mehmet Akif Özgüner’in kontrolünü yitirdiği otomobil, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücüler, hurdaya dönen aracı görüp ihbarda bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Özgüner ile yanındaki Duru’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Özgüner ile Cumali Duru’nun cansız bedenleri, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Fatih Erbakan: Halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında
Fatih Erbakan: Halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında
Karabük'te feci kaza: 2 metreden apartman boşluğuna düştü
Karabük'te feci kaza: 2 metreden apartman boşluğuna düştü
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı