Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Kaza, gece saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi Bayraklı Tepe mevkisinde meydana geldi. Mehmet Akif Özgüner’in kontrolünü yitirdiği otomobil, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücüler, hurdaya dönen aracı görüp ihbarda bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Özgüner ile yanındaki Duru’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Özgüner ile Cumali Duru’nun cansız bedenleri, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.