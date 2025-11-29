Otomobil TIR'ın dorsesine çarptı: Araçta bulunan karı koca hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir karı koca yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kapaklı Mahallesi'nde gerçekleşti. Zihni Başkan'ın (64) kullandığı 35 AIL 903 plakalı otomobil, seyir halindeki N.O. (48) yönetimindeki 35 BZN 389 plakalı TIR'ın dorsesine yandan çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, dorsenin altına girerek hurdaya döndü. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Zihni Başkan ile eşi Saadet Başkan'ın olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedenleri, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü N.O. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.