Otomobil şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kaza meydana geldi. Sabah saat 08.00 sıralarında Akkaya Mahallesi'nde meydana gelen kazada 78 yaşındaki Osman Özkaya’nın kullandığı 48 V 6487 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Özkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Osman Özkaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

