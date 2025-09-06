İçti içti traktörün direksiyonuna geçti ortalığı savaş alanına çevirdi

Çorum'un Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde bir kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada Cem A. isimli sürücünün kontrolündeki 19 AES 721 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde park halinde bulunan 3 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar oluştu.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi. Trafik polislerinin yaptığı incelemede, traktör sürücüsü Cem A.'nın 1.76 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücüye Kabahatler Kanunu gereğince 10 bin 260 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu. Traktör ise otoparka çekildi.

