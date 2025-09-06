Nevşehir'de feci kaza: 14 yaralı

Nevşehir’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Merkez Çardak köyü Kalacık mevkiinde yaşanan olayda, bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında İslim İ. (26) yönetimindeki 33 ADG 071 plakalı otomobil ile Necip M.Ö. (28) idaresindeki 06 DDP 418 plakalı hafif ticari aracın çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 14 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.