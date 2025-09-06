Eyüpsultan'da feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti
Yayınlanma:
İstanbul Eyüpsultan’da meydana gelen trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti.

Eyüpsultan’da bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, saat 09.00 sıralarında Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, motor kısmı araçtan koparak yola savruldu.

eyupsultan-feci-kaza.jpg

Nevşehir'de feci kaza: 14 yaralıNevşehir'de feci kaza: 14 yaralı

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma yaptı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

eyupsultan-kaza.jpg

eyupsultanda-kaza.jpg

Kaynak:DHA

