Otomobil köprüden kanala uçtu

Otomobil köprüden kanala uçtu
Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil köprüden kanala uçtu. Kaza sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilenm bilgilere göre sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 CVG 874 plakalı otomobil, köprüden kurumuş su kanalına düştü.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu otomobildeki Halide A. (27), Bedia A. (51) ve Sacide A. (25) yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Bedia A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

