Otomobil iş yerine daldı! Kaldırımdaki yaya ezilmekten kıl payı kurtuldu

Yayınlanma:
Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki motosiklete çarpıp, bir markete girdi. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir yayanın kazayı fark edip, saniyelerle ezilmekten kurtulduğu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi.

Bolu'da zincirleme trafik kazasıBolu'da zincirleme trafik kazası

MOTOSİKLETE ÇARPIP MARKEDE DALDI

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarında park halindeki motosiklete çarpıp, daha sonra da bir markete girdi. Kaldırımda yürüyen ve kazayı fark eden bir yaya ise ezilmekten saniyelerle kurtuldu.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı, iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Yasa dışı geliri yasal pos cihazı ile akladılar
Yasa dışı geliri yasal pos cihazı ile akladılar
Antalya'da apartman dairesinde patlama! 1 yaralı
Antalya'da apartman dairesinde patlama! 1 yaralı