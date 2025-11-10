Otomobil ile çarpışan minibüs kanala düştü! Çok sayıda kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan yolcu minibüsü sulama kanalına düştü. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde içi yolcu dolu olan minibüs, otomonil ile çarpıştıktan sonra sulama kanalına düştü. Kazada 10 kişi yaralandı.

OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS KANALA DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi D-400 kara yolu Yeni Hal kavşağında T.T. idaresindeki içinde 9 yolcu bulunan minibüs, E. K. yönetimindeki otomobil ile çarpışıp, sulama kanalına düştü.

otomobil-ile-carpisan-yolcu-minibusu-su-1009289-299389.jpg

Otoyolda kaza: Sol şeritte bekleyen otomobili sağ şeride savurduOtoyolda kaza: Sol şeritte bekleyen otomobili sağ şeride savurdu

10 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişi ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

otomobil-ile-carpisan-yolcu-minibusu-su-1009290-299389.jpg

Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:DHA

