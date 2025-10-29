Otomobil evin duvarına girdi: Baba ve oğlu yaralandı

Otomobil evin duvarına girdi: Baba ve oğlu yaralandı
Manisa Turgutlu’da bir evin duvarına çarpan otomobildeki baba ve 8 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İbrahim Var (40) idaresindeki araç, Bozkurt Mahallesi Özgün Sokak'ta bir evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü ve 8 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı.

İbrahim Var idaresindeki 45 ZC 7120 plakalı otomobil, Bozkurt Mahallesi Özgün Sokak'ta, bir evin duvarına çarptı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BABA VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan İbrahim Var ve oğlu Metin Var (8), sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

