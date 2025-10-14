Otomobil durağa çarptı: 1 yaralı

Yayınlanma:
Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil İETT durağına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki İETT durağında meydana geldi.

Otomobil otobüse çarptı: Ölü ve yaralılar varOtomobil otobüse çarptı: Ölü ve yaralılar var

Bulvarda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce ağaca çarptı, ardından İETT durağına çarparak durabildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Durakta otobüs bekleyen Yüksel K. kaza sırasında araçtan kaçmaya çalışırken ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Yüksel K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"AĞAÇ OLMASAYDI ÖLÜ VE YARALI SAYISI ÇOK OLABİLİRDİ"

Kazayı gören Hakan Bilgin, "Dernek binamızda istişare toplantısı yapıyorduk. O sırada dışarıdan büyük bir ses geldi. Baktığımızda ortalık çok kötü gözüküyordu. Genç bir arkadaşımız araçla makas atarak ilerlerken önce durağın yanındaki ağaca çarpıyor daha sonra durağa giriyor bir vatandaşımız yaralandı. Tahminimce ayağında çatlak var. TÜDAK arama kurtarma ekipleri olarak ilk müdahaleyi yaptık. Durağın kalabalıklığını tam göremedik ama iş çıkış saati olduğundan durak kalabalıktı. Ama ağaç olmasaydı ölü ve yaralı sayısının çok olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

