Otomobil çarpan emekli doktor hayatını kaybetti

Otomobil çarpan emekli doktor hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Denizli'de otomobilin çarpıtığı emekli doktor İsa Tuzcu 77 yaşında hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yol kenarında yürüyen İsa Tuzcu, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

YOL KENARINDA YÜRÜYEN EMEKLİ DOKTORA OTOMOBİL ÇARPTI

Sabah saat 06.00 sıralarında Oğuz Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen emekli doktor İsa Tuzcu'ye Hasan K. idaresindeki otomobil çarptı.

77 yaşındaki adamı yerde gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan emekli doktor hayatını kaybetti.

otomobilin-carptigi-emekli-doktor-oldu-884560-262818.jpg
İsa Tuzcu

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Isparta 1'inci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan otomobil sürücüsü Hasan K.’yı gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

