Otobüsün kamyonete çarptığı kaza anı kamerada: Ölü sayısı 2’ye çıktı

Yayınlanma:
Samsun'da kamyonete branda çeken kişilere yolcu otobüsü çarptı. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, kaza anı, otobüsün kamerasına yansıdı.

Samsun’un Terme ilçesinde yolcu otobüsü, kamyonete branda çekmeye çalışan kişilere çarptı. Kaza, saat 08.30 sıralarında Terme ilçesi Gündoğdu mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi.

Mustafa Hakan O.’nun kontrolünü kaybettiği 53 RT 111 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak, banket dışında park halindeki 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çekmeye çalışan Aydın Yiğit ve Mehmet Y.’ye çarptı.

ÖLENLERİN SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Terme Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan müdahaleye rağmen Aydın Yiğit kurtarılamadı. Durumu ciddi olan Mehmet Y. ise tedavi altına alındı.

Mehmet Y., tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

KAZA ANI OTOBÜS KAMERASINA YANSIDI

yeni-proje-50.jpg

Öte yandan kaza anı otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde kamyonetin fark edilebildiği ancak kazanın yine de gerçekleştiği görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

