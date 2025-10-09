Otobüsün çarptığı martının hayatı kalp masajıyla kurtuldu!

Otobüsün çarptığı martının hayatı kalp masajıyla kurtuldu!
Yayınlanma:
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir İETT otobüsü martıya çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşen martı, vatandaşların yaptığı kalp masajıyla hayata döndü.

İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir İETT otobüsü martıya çarptı. Yere yakın bir şekilde uçan martı, ilk olarak trafik lambasına çarptı, daha sonra ise yolda hareket halinde olan İETT otobüsüyle çarpıştı.

whatsapp-image-2025-10-09-at-15-53-32.jpeg

MARTIYA KALP MASAJI YAPTI!

Martı, çarpışmanın şiddetiyle yere düşerken bazı vatandaşlar yerdeki martıyı fark etti. Martının yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar, kuşu yolun kenarına alarak kalp masajı yaptı. Martıya uzun bir süre boyunca müdahale edilen martı hayata dönerek kımıldamaya başladı.

Peribacasında mahsur kaldı! Yaramaz kediyi itfaiye kurtardıPeribacasında mahsur kaldı! Yaramaz kediyi itfaiye kurtardı

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

O anlar ise, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken söz konusu görüntülerde, kalp masajı yapan kadının hayata döndürdüğü martıyı eline alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
Türkiye
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü