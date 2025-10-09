Otobüsün çarptığı martının hayatı kalp masajıyla kurtuldu!

İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir İETT otobüsü martıya çarptı. Yere yakın bir şekilde uçan martı, ilk olarak trafik lambasına çarptı, daha sonra ise yolda hareket halinde olan İETT otobüsüyle çarpıştı.

MARTIYA KALP MASAJI YAPTI!

Martı, çarpışmanın şiddetiyle yere düşerken bazı vatandaşlar yerdeki martıyı fark etti. Martının yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar, kuşu yolun kenarına alarak kalp masajı yaptı. Martıya uzun bir süre boyunca müdahale edilen martı hayata dönerek kımıldamaya başladı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

O anlar ise, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken söz konusu görüntülerde, kalp masajı yapan kadının hayata döndürdüğü martıyı eline alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.