Otobüste ısırılan kadın feryat etti: Ağzını çek şurdan!
İstanbul'da bir toplu taşıma otobüsünde yaşanan olay gündem oldu. Otobüste 2 kadın kavga etti, biri diğerini ısırdı.

İstanbul'da bir toplu taşıma otobüsünde yaşanan olay hayret ettirdi.

Özgür Kocaeli'nin Son Dakika'ya dayandırdığı habere göre; otobüste iki kadın arasında yer tartışması başladı.

Başka yolcuların olayın büyümesini engellemeye çalışmalarına rağmen tartışma kavgaya döndüştü. Bir başka yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedilen edilen görüntüde kadınlardan birininin diğerini ısırdığı görüldü.

"AYIP OLUYOR BIRAK ABLA"

Isırılan kadın acı içinde "Ağzını çek şurdan" diye feryat etti.

Park yeri kavgası hastanede bitti! Oto yıkamacılar sürücüyü darbettiPark yeri kavgası hastanede bitti! Oto yıkamacılar sürücüyü darbetti

Kavgayı ayırmaya çalışan yolculardan biri "Ayıp oluyor, o kadar da olmaz bırak abla" diye araya girse de ısıran kadın ısırmaya devam etti. Isırılan kadın ise "Ağzını çekerse bırakacağım" diye bağırdı.

Kavgayı ayırmak için diğer yolcular da araya girdi.

Kadınlar birbirlerinden güçlükle ayrılabildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

