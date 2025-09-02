Otobüs şoföründen hayat kurtaran hamle: 3 yaşındaki çocuk kurtuldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir belediye otobüsünde meydana gelen yürekleri ağza getirdi. 3 yaşındaki çocuğun nefes borusuna yediği cips kaçtı.

Gebze- Dilovası seferini yapmakta olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait belediye otobüsünde cips yiyen çocuk, bir an nefes alamamaya başladı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ MÜDAHALE ETTİ

Yolcular ve anne nefes almakta güçlük çeken çocuğa yardım etmeye çalışırken bu sırada şoför durumu fark etti.

Şoför Ferdi Karabacak, otobüsü yol kenarında durdurup, çocuğu araçtan indirdi.

Karabacak’ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla solunum yolundaki cips çıkan çocuk, tekrar nefes almaya başladı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

O anlar otobüsün içinde bulunan kameralar tarafından kaydedildi.

Görüntüde; nefes almakta zorlanan çocuğu annesinin kucağına aldığı, bir kişinin solunum yolunun açılması amacıyla çocuğun sırtına vurduğu, yardıma gelen otobüs şoförünün dışarı çıkartıp, çocuğa müdahale ettiği görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI TEBRİK ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan hayatına dokunan örnek davranışın gurur verici olduğunu söyleyerek otobüs şoförünü tebrik etti.