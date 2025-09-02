Otobüs şoföründen hayat kurtaran hamle: 3 yaşındaki çocuk kurtuldu

Otobüs şoföründen hayat kurtaran hamle: 3 yaşındaki çocuk kurtuldu
Yayınlanma:
Kocaeli’nde belediye otobüsünde yediği cips nefes borusuna kaçan 3 yaşındaki çocuk, otobüs şoförü tarafından yapılan heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir belediye otobüsünde meydana gelen yürekleri ağza getirdi. 3 yaşındaki çocuğun nefes borusuna yediği cips kaçtı.

Gebze- Dilovası seferini yapmakta olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait belediye otobüsünde cips yiyen çocuk, bir an nefes alamamaya başladı.

otobuste-nefes-borusuna-cips-kacan-cocug-893101-265249.jpg

OTOBÜS ŞOFÖRÜ MÜDAHALE ETTİ

Yolcular ve anne nefes almakta güçlük çeken çocuğa yardım etmeye çalışırken bu sırada şoför durumu fark etti.

Şoför Ferdi Karabacak, otobüsü yol kenarında durdurup, çocuğu araçtan indirdi.

Karabacak’ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla solunum yolundaki cips çıkan çocuk, tekrar nefes almaya başladı.

otobuste-nefes-borusuna-cips-kacan-cocug-893103-265249.jpg

O ANLAR KAYDEDİLDİ

O anlar otobüsün içinde bulunan kameralar tarafından kaydedildi.

Görüntüde; nefes almakta zorlanan çocuğu annesinin kucağına aldığı, bir kişinin solunum yolunun açılması amacıyla çocuğun sırtına vurduğu, yardıma gelen otobüs şoförünün dışarı çıkartıp, çocuğa müdahale ettiği görüldü.

otobuste-nefes-borusuna-cips-kacan-cocug-893101-265249.jpg

BELEDİYE BAŞKANI TEBRİK ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan hayatına dokunan örnek davranışın gurur verici olduğunu söyleyerek otobüs şoförünü tebrik etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Türkiye
Eski Ziraat Odası Başkanı aile kavgasında öldürüldü
Eski Ziraat Odası Başkanı aile kavgasında öldürüldü
Kayseri'de taksici cinayeti! Saldırgan kaçtı
Kayseri'de taksici cinayeti! Saldırgan kaçtı