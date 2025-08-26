Otobüs şoförü fenalaşan çocuğu hastaneye ulaştırdı

Eskişehir'de yaşanan olayda, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı “S58” numaralı otobüs hattında görev yapan 13 yıllık şoför Hasan Uyanık, araçta fenalaşan bir çocuk yolcuya müdahale etti. Yolculuk sırasında rahatsızlanan çocuğu fark eden Uyanık, zaman kaybetmeden otobüsün güzergahını değiştirerek, çocuğu kentteki en yakın özel hastaneye ulaştırdı.

Olay otobüsün araç içi kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, ayakta yolculuk eden çocuğun fenalaştığı, yakınlarının yardımıyla bir koltuğa oturtulduğu, diğer yolcuların çocuğa destek olduğu anlar yer aldı. Şoför Uyanık, otobüsü hastanenin önüne getirerek, çocuğun bir kişi tarafından kucaklanıp içeriye alınmasını sağladı.

Çocuğun güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırılmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Hasan Uyanık'ı makamında kabul ederek örnek davranışı için teşekkür etti. Uyanık'ın hızlı ve duyarlı müdahalesi, hem yolcular hem de yetkililer tarafından takdirle karşılandı.