Oto galerideki yangında iki kişi can vermişti: Birinin Emniyet Müdürü olduğu ortaya çıktı

Yayınlanma:
Hatay’ın Belen ilçesinde 6 katlı apartmanın altındaki oto galerideki çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerden birinin Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Volkan Cansever olduğu ortaya çıktı. Ölen diğer kişinin de kadın olduğu ve kimliğinin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.

Belen ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki 6 katlı apartmanın altındaki oto galeride, dün gece yangın çıktı.

Hatay'da düşen yıldırım orman yangını çıkardı: 78 personelin müdahalesi sürüyorHatay'da düşen yıldırım orman yangını çıkardı: 78 personelin müdahalesi sürüyor

Oto galeriden alevlerin yükselmesi sonucu binayı saran dumanları fark eden apartmandakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

yeni-proje-2.jpg

14 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENMİŞTİ

İtfaiyeciler, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer taraftan da evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için merdivenli araçla çalıştı. Evlerinde dumandan etkilenen 14 kişi, itfaiyecilerin yardımıyla binadan tahliye edilip, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN BİRİNİN EMNİYET MÜDÜRÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Söndürme çalışmasının ardından binada kontrol yapan ekipler, zemin katta 2 ceset buldu. Yanan cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemede ölenlerden birinin Belen eski Emniyet Müdürü Volkan Cansever olduğu belirlendi.

Cansever'in halen Hatay Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli olduğu, yangında ölen diğer kişinin de kadın olduğu, kimliğinin ise otopsi sonucuna göre belirleneceği bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

