Hatay'da düşen yıldırım orman yangını çıkardı: 78 personelin müdahalesi sürüyor

Hatay'da düşen yıldırım orman yangını çıkardı: 78 personelin müdahalesi sürüyor
Yayınlanma:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu dün 17.00 sıralarında çıkan orman yangınına ekipler karadan müdahaleyi sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 10 arazöz ve 78 personel ile müdahale ediliyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına ekipler karadan müdahaleyi sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangında 10 arazöz ve 78 personel görev alıyor.

10 kişinin şehit olduğu Eskişehir orman yangınında çarpıcı rapor açıklandı: Eksiklikler tek tek sıralandı10 kişinin şehit olduğu Eskişehir orman yangınında çarpıcı rapor açıklandı: Eksiklikler tek tek sıralandı

DÜN 17.00'DEN BERİ DEVAM EDİYOR

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Karagöz mevkisinde akşam saatlerinde doğal bir afet sonucu orman yangını çıktı. Saat 17.00 sıralarında ormanlık alana yıldırım düşmesiyle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak büyüdü.

Hatay’da iki ayrı noktada orman yangını!Hatay’da iki ayrı noktada orman yangını!

78 KİŞİLİK EKİP VE 10 ARAZÖZLE MÜCADELE

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Toplam 78 personel, 10 arazöz ve 2 tanker ile karadan müdahalenin sürdürüldüğü yangında, rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle çalışmaların zorlaştığı bildirildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için mücadelesini sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Türkiye
Otomobil emniyet şeridindeki tıra çarptı: 2 çocuk yaşamını yitirdi
Otomobil emniyet şeridindeki tıra çarptı: 2 çocuk yaşamını yitirdi
Malatya'da feci zincirleme kaza: 2 ölü 3 yaralı
Malatya'da feci zincirleme kaza: 2 ölü 3 yaralı