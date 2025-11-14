Hatay'da düşen yıldırım orman yangını çıkardı: 78 personelin müdahalesi sürüyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına ekipler karadan müdahaleyi sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangında 10 arazöz ve 78 personel görev alıyor.

DÜN 17.00'DEN BERİ DEVAM EDİYOR

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Karagöz mevkisinde akşam saatlerinde doğal bir afet sonucu orman yangını çıktı. Saat 17.00 sıralarında ormanlık alana yıldırım düşmesiyle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak büyüdü.

78 KİŞİLİK EKİP VE 10 ARAZÖZLE MÜCADELE

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Toplam 78 personel, 10 arazöz ve 2 tanker ile karadan müdahalenin sürdürüldüğü yangında, rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle çalışmaların zorlaştığı bildirildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için mücadelesini sürdürüyor.