Otizmli Adem gölden çıkarıldı: Küçükçekmece'de yürek yakan olay

Otizmli Adem gölden çıkarıldı: Küçükçekmece'de yürek yakan olay
Yayınlanma:
Küçükçekmece Gölü kenarında ailesiyle piknik yaparken kaybolan Adem, gölde hareketsiz yatar halde bulundu. Otizmli olduğu belirtilen Adem, hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde trajik bir olay yaşandı. Otizmli olduğu belirtilen 6 yaşındaki Adem Barik, gölde hareketsiz yatar bulundu.

Akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi Küçükçekmece Gölü kenarında yaşanan olayda, küçük Adem ailesiyle birlikte piknik yapmak için göl kenarına geldi.

Adem, bir süre sonra ortadan kayboldu. Çocuklarının yanlarında olmadığını fark eden aile, Adem'i aramaya başladı.

istanbul-kucukcekmecede-kaybolduktan-s-883026-262330.jpg

5 SAAT SONRA GÖLDE GÖRÜLDÜ

Yaklaşık 5 saat sonra, göl kenarındaki kafeden çıkan bir kişi Adem'i gölde hareketsiz yatar halde gördü.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken çevredeki vatandaşlar Adem Barik'i sudan çıkardı.

istanbul-kucukcekmecede-kaybolduktan-s-883023-262330.jpg

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Barik, bilinci kapalı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan küçük çocuk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

istanbul-kucukcekmecede-kaybolduktan-s-883021-262330-1.jpg

"BİLİNCİ AÇIK DEĞİLDİ"

Olay anında parkta bulunan Yusuf Akkuş, "Ben zaten burada piknik yaparken görmüştüm, geziyor zannetmiştim. Meğerse kaybolmuş, otizmliymiş. Duyduğumuzda çok üzülmüştük. Yaklaşık 4-5 saat aramışlar, en sonunda da gölde bir arkadaş görmüş, durumu zaten ağırmış hastanede. Bilinci açık değildi, nabzı atıyordu ama. Bazı arkadaşlar suni teneffüs yapmış, zaten ilk ambulansı arayanlardan biri de bendim. Herkes etrafında toplanmış bekliyorlardı'' şeklinde konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
CHP'li Nazlıaka'dan doktor skandalına: Kadınlara tehdittir
CHP'li Nazlıaka'dan doktor skandalına: Kadınlara tehdittir
Trump, Beyaz Saray'da Gazze için toplantı düzenleyecek
Trump, Beyaz Saray'da Gazze için toplantı düzenleyecek