Otizmli Adem gölden çıkarıldı: Küçükçekmece'de yürek yakan olay

İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde trajik bir olay yaşandı. Otizmli olduğu belirtilen 6 yaşındaki Adem Barik, gölde hareketsiz yatar bulundu.

Akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi Küçükçekmece Gölü kenarında yaşanan olayda, küçük Adem ailesiyle birlikte piknik yapmak için göl kenarına geldi.

Adem, bir süre sonra ortadan kayboldu. Çocuklarının yanlarında olmadığını fark eden aile, Adem'i aramaya başladı.

5 SAAT SONRA GÖLDE GÖRÜLDÜ

Yaklaşık 5 saat sonra, göl kenarındaki kafeden çıkan bir kişi Adem'i gölde hareketsiz yatar halde gördü.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken çevredeki vatandaşlar Adem Barik'i sudan çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Barik, bilinci kapalı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan küçük çocuk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

"BİLİNCİ AÇIK DEĞİLDİ"

Olay anında parkta bulunan Yusuf Akkuş, "Ben zaten burada piknik yaparken görmüştüm, geziyor zannetmiştim. Meğerse kaybolmuş, otizmliymiş. Duyduğumuzda çok üzülmüştük. Yaklaşık 4-5 saat aramışlar, en sonunda da gölde bir arkadaş görmüş, durumu zaten ağırmış hastanede. Bilinci açık değildi, nabzı atıyordu ama. Bazı arkadaşlar suni teneffüs yapmış, zaten ilk ambulansı arayanlardan biri de bendim. Herkes etrafında toplanmış bekliyorlardı'' şeklinde konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.