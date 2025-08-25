Otelde ölü bulunmuşlardı: Hollandalı kardeşlerin ölümünde yeni gelişme

Otelde ölü bulunmuşlardı: Hollandalı kardeşlerin ölümünde yeni gelişme
Yayınlanma:
İstanbul'da babalarıyla birlikte bir otelde kalan iki çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Çocukların Beyoğlu'nda iki ayrı işletmede yemek yedikten sonra rahatsızlandıkları, gözaltına alınan 4 kişinin de iş yeri sahipleri olduğu öğrenildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22 Ağustos'ta Saraç İshak Mahallesi'ndeki bir otelde 15 yaşındaki Muhabbet Yazdani ve 17 yaşındaki Muhammet Jamil Yusuf'un hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan çalışmalar sürüyor.

Polisin yaptığı araştırmada, çocukların 20 Ağustos'ta babalarıyla birlikte Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde iki ayrı iş yerinde yemek yedikten sonra rahatsızlandıkları belirlendi. Çocukların rahatsızlıklarından dolayı 21 Ağustos'ta otelden dışarı çıkmadıkları ve ölü bulundukları, baba Rashid Mohammed Ajoeb'un gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanede tedavi altına alındığı anlaşıldı.

Polis ekipleri, ölen çocukların yiyecek ve içecek için gittikleri işletmelerin sahipleri E.K, B.K, A.K. ve T.M.Ç'yi gözaltına aldı. Ekipler, iki iş yerinden aldıkları numuneleri de Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Şüphelilerden E.K. hakkında "ev hapsi" kararı verilirken, diğer zanlıların da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

