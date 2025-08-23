Otel odasında ölü bulunmuşlardı: Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi

İstanbul Fatih’te meydana gelen olayda, tatil için Hollanda’dan İstanbul’a gelen baba ve iki oğlu kaldıkları otel odasında fenalaştı. Sabah saatlerinde otel çalışanlarının fark etmesiyle ortaya çıkan olayda, iki kardeş yaşamını yitirirken baba hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beyazıt Hamam Sokak’ta bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hollanda vatandaşı Rashid Mohammed Ajoeb (57), oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte önceki gün Taksim’de gezip yemek yedi. Geceyi otelde geçiren aile, sabah saatlerinde odalarından sesler gelmesi üzerine otel görevlileri tarafından kontrol edildi.

Görevliler, içeri girdiklerinde iki kardeşi yerde ve yatakta hareketsiz şekilde buldu. Baba Rashid Mohammed Ajoeb ise fenalaşmış haldeydi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Otel çalışanı Mehmet Kırdağ, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Sabah saatlerinde odadan babanın sesi geliyordu, çocuklarını çağırıyordu. İçeri girdiğimde biri yatakta diğeri yerde iki oğlu ölmüştü. Önce nabızlarını kontrol ettim ama atmıyordu. Babası bitkindi, su verdik. Sağlık ekipleri gelince iki çocuğun vefat ettiğini söylediler. Babası şoktaydı. Savcı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.”

Baba Ajoeb’in, sağlık görevlilerine çocuklarıyla birlikte Taksim’de yemek yediklerini, ancak kendisinin yemek yemediğini söylediği öğrenildi. Çocukların kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.