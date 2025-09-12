Otel müdürünün faciadan önceki çağrısı kan dondurdu! İlk haber müşterilere gitmemiş!

Bolu’da kayak merkezi Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği 133 kişinin de yaralandığı yangın faciasına ilişkin dava süreci devam ederken dosyada yer alan yeni detaylarda ortaya çıkmaya devam ediyor.

78 kişinin yanarak can verdiği olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İLK DURUŞMADA ÇIKAN ARA KARAR

Dava 7 Temmuz'da başladı. İlk duruşmada verilen ara kararda mahkeme, tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıysa serbest bıraktı.

Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar ise tutuklandı.

Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamına karar verildi.

Tutuklu sanıkların da tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma 22 Eylül tarihine ertelendi.

YANGINDAN 3 GÜN SONRA WHATSAP GRUBU KURULDU

Yangından 3 gün sonra tutuklu sanıklardan Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir’in ‘İş güvenlik acil yapılacak durumlar’ ismiyle bir Whatsapp grubu kurduğu ve sadece 24 Ocak 2025 tarihinde yazışmaların yapıldığı tespit edildi.

OTEL MÜDÜRÜ MÜŞTERİLERDEN ÖNCE YETKİLİLERE HABER VERDİ

Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sanıkların telefon incelemelerinin dökümü yapıldı.

Raporlarda bir skandal ortaya çıktı.

Otel müdürü Zeki Yılmaz’ın otel yetkililerine müşterilerden önce haber verdiği de telefon kayıtları tespit edildi.

"BİR AN ÖNCE ÇIKIN YANGIN ÇIKTI"

Zeki Yılmaz’ın telefon dökümünde 21 Ocak gecesi saat 03.30’da otel yetkilileri ile 14.6 saniyelik görüşme yaptığı ve otel yetkililerine "Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen” şeklindeki konuşması da dava dosyasında yer aldı.

